The Dead Daisies in 2020 naar De Melkweg

Rockfans opgelet! The Dead Daisies komen in 2020 naar onze hoofdstad. De band speelt hun catchy rocksongs uit de 70’s en begin 80’s.

De rockband treedt op dinsdag 30 juni 2020 op in de Amsterdamse Melkweg. Verwacht een avond vol catchy hardrock songs uit de 70’s en begin 80’s. De Melkweg opent om 19:30 uur de deuren van de Max-zaal.

Voor tickets zul je nog even moeten wachten. Vanaf vrijdag 14 februari start de kaartverkoop van het concert. Kaarten voor de band zijn o.a te bemachtigen via de website van De Melkweg.

Bron: Melkweg

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.