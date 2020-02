Art Garfunkel brengt ‘In Close-Up Tour’ naar Carré

Art Garfunkel komt naar Nederland! De iconische singer-songwriter reist in december naar Amsterdam voor een show in Carré.

Art Garfunkel in december naar Carré

Art Garfunkel, de helft van het iconische singer-songwritersduo Simon & Garfunkel, keert aan het einde van het jaar terug in het Koninklijk Theater Carré. De zanger betreedt het Amsterdamse podium op dinsdag 1 december 2020 en doet dit in het kader van zijn ‘In Close-Up Tour’. De 78-jarige Amerikaan was in 2018 al eerder in het theater te vinden.

Tijdens de show wordt Garfunkel bijgestaan door een gitarist en toetsenist. Het publiek wordt gedurende de avond getrakteerd op uitvoeringen van legendarische Simon & Garfunkel hits, solomateriaal, covers en fragmenten uit Arts biografie ‘What Is It All But Luminous’.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 7 februari 2020 in de verkoop via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Op dinsdag 1 december komt Art Garfunkel terug naar @theatercarre! Het concert is onderdeel van zijn In Close-Up Tour, waarmee hij momenteel door de VS tourt. De ticketverkoop start vrijdag 7 februari om 11.00 via: https://t.co/11aNJRBv1q pic.twitter.com/kzr1S1dKhB — Ticketmaster NL (@Ticketmaster_NL) February 4, 2020

