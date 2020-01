WOO HAH! 2020 bevestigd 20 nieuwe namen

De organisatie van WOO HAH! 2020 heeft twintig nieuwe namen bekendgemaakt. Zo komen onder andere Young Thug en Roddy Ricch naar het hiphopfestival.

Goed nieuws voor hiphop liefhebbers! WOO HAH!, hét hiphopfestival van Nederland, heeft 20 nieuwe namen voor de editie van 2020 bekendgemaakt. De organisatie bevestigt vandaag dat ook Young Thug headliner is. Daarnaast komen onder anderen Roddy Ricch, ADF Samski en Slowthai volgend jaar naar het evenemententerrein.

Benieuwd naar alle namen die bevestigt zijn? Bekijk het lijstje hieronder:

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van het festival.

Het muziekfestival wordt gezien als één van de grootste hiphopfestivals van Europa. De aankomende editie vindt plaats van vrijdag 10 tot zondag 12 juli 2020 op het evenemententerrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Tijdens de editie van afgelopen jaar waren onder andere Travis Scott, Pusha T en Stormzy te gast.

