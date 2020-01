Real Estate in zomer 2020 naar TivoliVredenburg Utrecht

Real Estate gaat op tournee! De Amerikaanse indierockers brengen als onderdeel van hun rondreis door Europa een bezoek aan TivoliVredenburg te Utrecht.

Real Estate naar TivoliVredenburg

Real Estate komt naar Nederland! Op zondag 21 juni 2020 staat het vijftal muzikanten in TivoliVredenburg te Utrecht. Aanleiding van de show is een Europese tour ter promotie van het, op 28 februari te verschijnen, album ‘The Main Thing’.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 24 januari 2020 om 10:00 uur te verkrijgen via de website van TivoliVredenburg. Uitverkocht? Kijk hier!

‘The Main Thing’

Op vrijdag 28 februari 2020 verschijnt het nieuwste werk ‘The Main Thing‘ van de Amerikaanse band. De opvolger van het in 2017 verschenen ‘In Mind’ telt 14 nummers, waaronder de als single verschenen ‘Paper Cup’. De track is een samenwerking met het elektronische popduo Sylvan Esso. Naast deze collaboratie bevat het album ook een samenwerking met indierockband The Walkmen.

