Dave Chappelle in voorjaar 2020 naar Ziggo Dome Amsterdam

Goed nieuws voor fans van Dave Chappelle! De Amerikaanse comedian keert in februari 2020 terug naar de Amsterdamse Ziggo Dome.

Dave Chappelle naar Ziggo Dome

Dave Chappelle komt terug naar Nederland! Op zaterdag 22 februari 2020 betreedt de comedylegende het podium van de Amsterdamse Ziggo Dome. Bezoekers kunnen een maatschappijkritische show verwachten met grappen over ras, drugs, populaire cultuur, politiek en bekendheid.

Concertkaarten

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 24 januari 2020 om 10:00 uur via de website van Ticketmaster. Uitverkocht? Kijk hier!

Door de jaren

Dave brak door met de ‘Chappelle’s Show’ waarin hij een divers scala aan sketches neerzette. Het programma bereikte al snel een cultstatus binnen de comedy scene, en maakte van Chappelle een ware legende. Sindsdien is zijn populariteit groeiende, wat hem de mogelijkheid geeft om met zijn show over de hele wereld rond te reizen. Dat doet hij dan ook naar hartenlust. Zo deed hij in de afgelopen vier jaar maar liefst 1600 shows.

