Ziggy Alberts met ‘Laps Around The Sun World Tour’ naar Nederland

Ziggy Alberts gaat op tournee! De Australische singer-songwriter brengt in 2020 een bezoek aan Paradiso en Doornroosje.

Ziggy Alberts op tournee

Ziggy Alberts komt naar Nederland! Op vrijdag 24 april 2020 brengt de folkzanger een bezoek aan de Amsterdamse Paradiso. Een dag later, op zaterdag 25 april 2020, staat de Australiër op het podium van Doornroosje te Nijmegen. Aanleiding van de show is een tournee ter promotie van het in 2018 verschenen album ‘Laps Around The Sun’. De support-act wordt verzorgd door Nathan Ball.

Concertkaarten

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van Paradiso en Doornroosje. Uitverkocht? Kijk hier!

‘Laps Around The Sun’

Ziggy groeide op aan de kust van Australië maar heeft inmiddels al veel meer van de wereld gezien. Zo heeft hij met een busje een wereldreis gemaakt die hem veel inspiratie opleverde. In zijn laatste album komen oprechte verhalen, persoonlijke inspanningen en thema’s als de relatie tussen mens en milieu samen. Deze thematiek wordt gedragen door pakkende folkliedjes wat de muziek van de nog maar 26-jarige artiest heel eigen maakt.

Benieuwd hoe dit klinkt? Beluister zijn laatste album ‘Laps Around The Sun’ hieronder:

Bron: Paradiso

Foutje gezien? Mail de redactie.​