The Elvis Concert in voorjaar 2020 naar Nederlandse poppodia

In het voorjaar van 2020 komt The Elvis Concert naar verschillende Nederlandse poppodia als eerbetoon aan The King of Rock and Roll.

The Elvis Concert naar Nederland

Fans van Elvis kunnen in het voorjaar van 2020 hun hart ophalen! De voormalige band van Elvis bezoekt vanaf eind april tot halverwege mei zeven Nederlandse poppodia. Tijdens de concerten komen grote hits als ‘Can’t Help Falling In Love’, ‘Jailhouse Rock’ en ‘Heartbreak Hotel’ voorbij, maar zal ook onbekender werk van Elvis Presley te horen zijn.

Bekijk hier een overzicht van tourdata en -locaties:

Donderdag 30 april 2020 in Theater De Maagd, Eindhoven

Woensdag 6 mei 2020 in Melkweg, Amsterdam

Zondag 10 mei 2020 in Effenaar, Eindhoven

Woensdag 13 mei 2020 in Stadsschouwburg, Nijmegen

Donderdag 14 mei 2020 in TivoliVredenburg, Utrecht

Vrijdag 15 mei 2020 in Theater aan de Parade, ’s-Hertogenbosch

Donderdag 21 mei 2020 in Muziekgieterij, Maastricht

Concertkaarten

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de websites van de desbetreffende poppodia. Uitverkocht? Kijk hier!

‘Best Elvis Tribute‘

De rol van de legendarische zanger wordt vertolkt door de 36-jarige Dwight Icenhower. Wereldwijd wordt de coverzanger gezien als “best Elvis tribute artist”. Zelfs Elvis Presley Enterprises, het bedrijf dat de zaken doet en het vermogen beheert van de overleden zanger, heeft Icenhower de officiële titel ‘Elvis Tribute Artist’ gegeven. De zanger wordt bijgestaan door Presley’s originele bandleden, waaronder drummer Bob Lanning.

Bekijk hier de cover van ‘Suspicious Mind’:

