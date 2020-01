Battles in voorjaar 2020 naar Paradiso Noord

Goed nieuws voor fans van Battles! De Amerikaanse experimentele rockgroep komt in april 2020 naar Paradiso Noord in Amsterdam.

Battles naar Paradiso Noord

Battles komt terug naar Nederland! Op dinsdag 28 april 2020 betreedt het rock duo het podium van Paradiso Noord Tolhuistuin te Amsterdam. Tijdens de show brengt het tweetal de muziek van het op 18 oktober 2019 verschenen album ‘Juice B Crypts’ ten gehore, aangevuld met eerdere hits.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 17 januari 2020 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van Paradiso. Uitverkocht? Kijk hier!

Verloop der jaren

De gerespecteerde art-rockers debuteerden in 2006 officieel met het uitbrengen van de plaat ‘Mirrored’. Op het album staat de single ‘Atlas’ dat door NME werd uitgeroepen als Best Single of the Week in februari 2007. Hoewel hun carrière hierdoor in een stroomversnelling raakte, wisten de mannen hun eigen tempo te bewaren en brachten ze door de jaren heen verschillende goed ontvangen albums uit.

Benieuwd naar het meest recente werk van het duo? Beluister het hieronder:

Bron: Paradiso

Foutje gezien? Mail de redactie.​