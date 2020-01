Yelawolf in maart 2020 naar Melkweg Amsterdam

Yelawolf komt naar Nederland! In het voorjaar van 2020 is de Amerikaanse rapper te zien in de Amsterdamse Melkweg.

Yelawolf naar Melkweg

Michael Wayne Atha, beter bekend onder zijn artiestennaam Yelawolf, staat op zaterdag 14 maart 2020 in de Melkweg. Het concert begint om 19:00 uur in de Max-zaal van het Amsterdamse poppodium.

Concertkaarten

Tickets voor Yelawolf zijn reeds verkrijgbaar via de website van de Melkweg.

Bron: Melkweg Amsterdam

