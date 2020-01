Tributeband Musest in voorjaar 2020 naar Cultuurpodium Boerderij

Goed nieuws voor fans van Muse! De tribute-act Musest reist in april 2020 af naar Zoetermeer voor een show in Cultuurpodium Boerderij.

Musest komt in het voorjaar naar Zoetermeer! ‘S werelds beste Muse tribute band komt op vrijdag 3 april 2020 optreden in Cultuurpodium Boerderij. Tijdens de avond kunnen bezoekers een show verwachten met hits van Muse gebracht met dezelfde energie als het wereldberoemde rocktrio zelf.

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van Cultuurpodium Boerderij. Uitverkocht? Kijk hier!

Bron: Cultuurpodium Boerderij

