Familie Mac Miller kondigt postuum album ‘Circles’ aan

Nieuw album Mac Miller

Hoewel het inmiddels ruim anderhalf jaar na het tragische overlijden van de Amerikaanse rapper is, verschijnt er op 17 januari 2020 toch een nieuw album van Mac Miller. In een Instagram bericht laat de familie weten dat Malcolm, zoals de hiphopartiest echt heette, rond de tijd van zijn overlijden bezig was aan een vervolg van ‘Swimming’. Deze twee albums zouden elkaar aanvullen en het concept ‘Swimming in Circles’ vormen.

Voor het nieuwe album werkte Miller samen met liedjesschrijver en producent Jon Brion, die na het overlijden de zware en beladen taak kreeg om de plaat af te maken op basis van gesprekken die ze hadden gevoerd.

In het Instagram bericht stelt de familie dat ze het als nabestaanden moeilijk vinden om het juiste te doen met het muzikale nalatenschap van Mac, maar stellen dat hij absoluut had gewild dat de wereld het te horen zou krijgen.

Tragisch overlijden

Op 7 september 2018 overleed de 26-jarige artiest. Rondom zijn overlijden zijn in oktober 2019 een drietal mannen opgepakt die de rapper vervuilde drugs hadden verkocht. Meer hierover? Lees het artikel dat wij schreven hier!

