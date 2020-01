De organisatie van De Vrienden van Amstel LIVE heeft de line-up aangevuld met een aantal grote nieuwe namen! Onder meer André Hazes, Guus Meeuwis en Duncan Laurence zijn aan het evenement toegevoegd.

Nieuwe namen voor De Vrienden van Amstel LIVE 2020

De line-up van De Vrienden van Amstel LIVE 2020 is nog mooier geworden! De organisatie van het feest voegde vandaag een nieuwe reeks namen toe. Niemand minder dan André Hazes, Guus Meeuwis, Duncan Laurence, Maan, Kraantje Pappie en Rowwen Hèze staan over twee weken op het podium in Rotterdam Ahoy. Ook de komst Kensington is inmiddels officieel bevestigt, waardoor het aantal acts op 18 komt.

Voor Duncan Laurence wordt het zijn eerste deelname aan het feest in de grootste kroeg van Nederland: “Het is een ongelofelijke eer om op De Vrienden te mogen staan. Na het winnen van het songfestival is mijn carrière ontzettend snel gegaan. Dat ik ben gevraagd om 12 keer in Ahoy te staan tussen deze geweldige artiesten had ik een jaar geleden nog niet durven dromen. Ik kijk er ontzettend naar uit!”

VVAL 2020

De aankomende editie van VVAL vindt op 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 en 28 januari 2020 plaats in Rotterdam Ahoy en zal zo’n 160.000 muziekliefhebbers trekken. Eerder werd de komst van acts als Thomas Acda, Paul de Munnik, Nick en Simon, BLØF en Krezip al bekendgemaakt.

Bron: Vrienden van Amstel LIVE!

Foutje gezien? Mail de redactie.​