Comedian Ed Gamble naar Eindhoven en Amsterdam

Ed Gamble komt naar Nederland! De Britse stand-up comedian staat in maart 2020 op het podium van Muziekgebouw Eindhoven en Boom Chicago in Amsterdam.

Ed Gamble naar Nederland

Goed nieuws voor fans van Ed Gamble! De comedian, bekend van zijn gastrollen in tv-shows als ‘Mock Of The Week’ en ‘8 Out Of 10 Cats’, geeft volgend jaar twee shows in Nederland. Gamble reist op woensdag 11 maart 2020 allereerst naar het zuiden van het land voor een show in Muziekgebouw Eindhoven. Enkele dagen later, op zondag 15 maart, staat de Brit op het podium van Boom Chicago in Amsterdam.

Concertkaarten

Tickets voor de shows zijn verkrijgbaar via de websites van Muziekgebouw Eindhoven en Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Bron: Muziekgebouw Eindhoven, Ticketmaster

