Tuckerville 2020 bevestigt o.a. Guus Meeuwis en Ilse DeLange

Een groot deel van de line-up van Tuckerville 2020 is bekendgemaakt! Op zaterdag 12 september 2020 staan onder anderen Guus Meeuwis, Krezip en Ilse DeLange op het podium van het festival.

Tuckerville 2020

Tuckerville vindt in 2020 plaats op zaterdag 12 september in Rutbeek te Enschede. De organisatie van het muziekevenement heeft de eerste namen bekendgemaakt. Tijdens de editie van 2020 zijn onder anderen Guus Meeuwis, Krezip en Ilse DeLange te zien. De complete line-up is te vinden op de website van het festival.

Concertkaarten

Tickets voor het festival zijn vanaf zaterdag 21 december 2019 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van Tuckerville. Uitverkocht? Kijk hier!

Het Festival

Recreatiepark Het Rutbeek te Enschede wordt in 2020 voor de vijfde keer omgetoverd tot de Amerikaanse ‘countryside’. Zo is er een grote, rode ‘barn’ te vinden, waarin optredens worden gegeven. Ook wordt er popmuziek met folk-, roots- en Americana-invloeden gespeeld. Voor de eerdere edities heeft organisator Ilse DeLange al verschillende grote namen weten te strikken. Zo stonden in 2014, 2017 en 2018 onder anderen George Ezra, Triggerfinger, De Dijk en Racoon op het podium.

Bron: Website Tuckerville

Foutje gezien? Mail de redactie.​