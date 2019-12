Down The Rabbit Hole bevestigt eerste namen editie 2020

De eerste namen voor Down The Rabbit Hole 2020 zijn bekendgemaakt! In het weekend van 3 tot en met 5 juli staan onder anderen Tyler, The Creator, Disclosure en FKA Twigs op het podium van het festival.

Down The Rabbit Hole 2020

Down The Rabbit Hole vindt in 2020 plaats van 3 tot en met 5 juli 2020 in de Groene Heuvels te Beuningen. De organisatie heeft de eerste namen bekendgemaakt. Tijdens de editie van 2020 zijn onder anderen Tyler, The Creator, Disclosure, Beck, FKA Twigs, Loyle Carner en Men I Trust te zien. De complete line-up is te vinden op de website van het festival.

Tickets

Kaarten voor het festival zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 21 december 2019 om 11:00 uur via Ticketmaster.

Tuimel mee in de wereld van Down The Rabbit Hole! Het festival maakt vandaag de eerste 34 namen bekend. O.a. Tyler, The Creator, Disclosure, BECK, FKA Twigs en HAIM spelen deze zomer op de Groene Heuvels. De kaartverkoop start zaterdag om 11.00u. Check https://t.co/IuUMmYI4wl pic.twitter.com/PHSLFUhT7e — MOJO (@mojoconcerts) December 17, 2019

DTRH

In 2020 vindt de zevende editie van DTRH plaats in Beuningen. In 2019 was het festival volledig uitverkocht. Toen stonden onder andere Vampire Weekend, Balthazar, Foals en Editors op het podium.

Bron: www.downtherabbithole.nl

