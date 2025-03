Volbeat aankomend najaar naar Ziggo Dome en Ahoy

Goed nieuws voor fans van Volbeat! De Deense hardrockband komt naar de Ziggo Dome in Amsterdam en Rotterdam Ahoy.

Volbeat naar Ziggo Dome en Ahoy

Volbeat komt naar Nederland! De Deense rockers hebben maar liefst twee concerten aangekondigd. Michael Poulsen en co. brengen hun Greatest Of All Tours Worldwide op 23 september naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Een maand later, op 22 oktober, zijn fans in Rotterdam Ahoy aan de beurt. Special guests bij de shows zijn niemand minder dan bands Bush en GEL.

Concertkaarten

Tickets voor de shows gaan op vrijdag 14 maart in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plaats bij de show!

Bron: MOJO

Foutje gezien? Mail de redactie.​