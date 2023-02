Lowlands onthult komst o.a. Billie Eilish en Nothing But Thieves

Lowlands heeft zijn eerste 39 namen aangekondigd! Onder meer Billie Eilish, Florence + The Machine en Nothing But Thieves staan in augustus op de podia in Biddinghuizen.

Lowlands 2023 kondigt eerste acts aan

Lowlands keert aankomende zomer weer terug op het evenemententerrein bij Walibi Holland in Biddinghuizen! Het festival kondigt vandaag zijn eerste 39 acts aan. Onder anderen Billie Eilish, Florence + The Machine, Nothing But Thieves, Foals en YUNGBLUD staan aankomende zomer op de podia van het driedaagse evenement. Lowlands 2023 vindt van vrijdag 18 tot en met zondag 20 augustus 2023 plaats.

De volgende acts zijn inmiddels bevestigd:

Billie Eilish, Florence + The machine, Nothing But Thieves, Charlotte de Witter, Underworld, BICEP, Foals, girl in red, Heilung, King Gizzard & The Lizard Wizzard, Loyle Carner, Moderat, Noord Nederlands Orkest, Rema, Steve Lacy, Turnstile, Viagra Boys, YUNGBLUD, Amyl and The Sniffers, Beartooth, Bombay Bicycle Club, Dimension (dj-set), Dry Cleaning, Ezra Collective, Fever Ray, Franc Moody, gladde paling, Jayda G, Jessie Ware, Joost, JYOTY, L’Impératrice, M83, Nia Archives, Palms Trax, SHERELLE, SPFDJ, Tamino en ¥///0 $#£[[.

Festivaltickets

Tickets voor het festival gaan op zaterdag 4 februari 2023 om 11:00 uur in de verkoop via de website van Ticketmaster. Zijn de tickets niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van je aanwezigheid bij het festival!

