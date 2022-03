The Rolling Stones vieren zestigjarig jubileum in Johan Cruijff Arena

The Rolling Stones komen naar Nederland! De iconische rockers komen in juni hun zestigste verjaardag vieren met een concert in de Johan Cruijff Arena.

The Rolling Stones naar Johan Cruijff Arena

Dat The Rolling Stones naar de Johan Cruijff Arena zouden komen, was al even geen verrassing meer. Er werd al enkele weken gespeculeerd over een optreden van de Britse rockers en concertorganisator MOJO deelde onlangs een teaser waarmee het concert min of meer werd verklapt. Inmiddels is de datum voor het concert officieel bekendgemaakt.

The Stones komen op 13 juni 2022 naar het Amsterdamse voetbalstadion. Het concert staat geheel in het teken van de ‘SIXTY Tour’, waarmee Mick Jagger en co. hun zestigjarig jubileum vieren.

Concertkaarten

Kaarten voor het concert gaan op vrijdag 18 maart om 10:00 uur in de verkoop. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: MOJO

