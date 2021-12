Sam Fender naar AFAS Live in 2022

Sam Fender komt naar Nederland! In het voorjaar van 2022 staat de indierocker op het podium van AFAS Live in Amsterdam.

Tijdens de show kunnen fans een live-uitvoering van hits als ‘Seventeen Going Under’ en ‘Play God’ verwachten. Het concert vindt plaats op donderdag 5 mei 2022 om 20:00 uur in AFAS Live te Amsterdam.

Concertkaarten voor Sam Fender gaan op vrijdag 10 december 2021 om 10: 00 uur in de voorverkoop via de website van Ticketmaster.

