Komt Swedish House Mafia in 2022 naar Ziggo Dome?

Het lijkt erop dat Swedish House Mafia gaat touren! Op Twitter wordt gehint naar een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome.

UPDATE 22-10-2021: Zojuist werd bevestigd dat Swedish House Mafia op 31 oktober 2022 naar de Ziggo Dome komt.

Swedish House Mafia Ziggo Dome

In 2012 gaf het trio, bestaande uit Axwell, Steve Angello en Sebastian Ingrosso, nog een afscheidsstour. Toch lijkt het erop dat de mannen weer gaan touren. Een show in onze hoofdstad mag dan niet uitblijven. Op donderdagmiddag postte de Ziggo Dome een tweet waaruit we kunnen opmaken dat Swedish House Mafia naar Nederland komt.

Tour 2022

Woensdag werd bekend dat de mannen zijn geboekt voor Coachella festival 2022, in Californië (Verenigde Staten). Ook gingen de dj’s en producers in gesprek met Qmusic, voor een interview. oktober Het drietal sprak over het verleden, het heden, en deed een aantal onthullingen over de toekomst. Zo werd gesproken over een samenwerking met The Weeknd en hun plannen om in de nabije toekomst weer op tournee te gaan.

Beluister hieronder een paar seconden van de nieuwe samenwerking tussen The Weeknd en Swedish House Mafia:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door The Weeknd (@theweeknd)



Bron: Twitter

Foutje gezien? Mail de redactie.​