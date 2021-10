Red Hot Chili Peppers in 2022 naar Goffertpark Nijmegen

Red Hot Chili Peppers komt in de zomer 2022 naar Nederland! In juni geeft de band een concert in het Goffertpark te Nijmegen.

Red Hot Chili Peppers Goffertpark

Het concert van de Peppers vindt plaats op vrijdag 10 juni 2022 o 18:30 uur en maakt deel uit van de ‘World Tour 2022’. De band neemt een flinke entourage mee, waaronder The Strokes, Beck, A$AP Rocky en Thundercat.

Concertkaarten

Tickets voor The Red Hot Chili Peppers gaan op 15 oktober 2021 in de online verkoop. De voorverkoop begint om 10:00 uur op de website van Ticketmaster.

Bron: Mojo

