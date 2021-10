Bonobo in april 2022 naar AFAS Live Amsterdam

Bonobo komt terug naar Nederland! In het voorjaar van 2022 staat de Britse dj en producer in AFAS Live te Amsterdam.

Het concert van Bonobo vindt plaats op zondag 20 april 2022 om 20:00 uur en is onderdeel van zijn ‘Fragments Live Tour’. Deze wereldtournee staat in het teken van het gelijknamige album dat op 14 januari 2022 verschijnt.

Beluister de leadsingle “Rosewood” van het album ‘Fragments’ (2022) alvast hieronder:



Concertkaarten

