Parov Stelar in voorjaar 2022 naar TivoliVredenburg Utrecht

Parov Stelar komt terug naar Nederland! In het voorjaar van 2022 staat de Oostenrijkse dj en producer op de bühne van poppodium TivoliVredenburg.

Het concert van Parov Stelar vindt plaats op zaterdag 12 maart 2022 in de Ronda-zaal van TivoliVredenburg Utrecht. De deuren van het poppodium openen om 19:00 uur, waarna het concert om 19:45 uur begint. Tijdens de liveshow is de complete band inclusief blazers aanwezig.

Parov Stelar tickets gaan op zaterdag 13 oktober 2021 in de verkoop. De voorverkoop begint om 10:00 uur op de website van TivoliVredenburg Utrecht.

