Oscar And The Wolf naar Ziggo Dome in 2022

Oscar And The Wolf komt naar Nederland! In het voorjaar van 2022 staat de band op het podium van de Amsterdamse Ziggo Dome.

Oscar And The Wolf naar Ziggo Dome

Het concert vindt plaats op zaterdag 26 maart 2022 en maakt deel uit van ‘The Shimmer Tour. Deze staat in het teken van de albumrelease van het gelijknamige derde studioalbum dat vanaf 22 oktober 2021 in de winkel ligt.

Concertkaarten

Tickets voor Oscar And The Wolf gaan op vrijdag 1 oktober 2021 in de voorverkoop. Kaarten zijn vanaf 10:00 uur verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

Foutje gezien? Mail de redactie.​