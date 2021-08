Rolling Stones-drummer Charlie Watts overleden

Rolling Stones-drummer Charlie Watts is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was lid van de legendarische rockband sinds januari 1963.

Charlie Watts overleden

Het nieuws werd dinsdag 24 augustus 2021 door zijn manager bekendgemaakt, enkele weken nadat werd aangekondigd dat Watts de Amerikaanse tourdata van de band zou missen om te herstellen van een medische ingreep. Watts werd eerder in 2004 behandeld voor keelkanker.

The Rolling Stones

Watts was lid van de Stones sinds januari 1963, toen hij zich bij Mick Jagger, Keith Richards en Brian Jones aansloot in hun band. Mede dankzij Watts groeide The Rolling Stones uit tot een legendarische band die de jaren 60 rock ‘n’ roll naar het grote publiek bracht. Met klassiekers als (I Can’t Get No) Satisfaction en Sympathy the Devil, Jumpin’ Jack Flash en Get Off My Cloud.

Bron: BBC

