Davina Michelle kondigt extra show in Ahoy aan

Goed nieuws voor fans van Davina Michelle! De Rotterdamse zangeres heeft een extra concert in Rotterdam Ahoy aangekondigd.

Davina Michelle kondigt extra Ahoy-show aan

Davina Michelle kondigde onlangs een nieuwe mijlpaal in haar succesvolle carrière aan. De zangeres onthulde dat ze op zaterdag 21 mei een groot concert in Rotterdam Ahoy geeft. De kaartverkoop voor deze show gaat als een speer en daarom is inmiddels besloten om een extra concert toe te voegen.

Michelle betreedt het podium van de Rotterdamse concertzaal ook op vrijdag 20 mei 2022. Tickets voor deze show zijn per direct verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

‘HYPER’

De concerten van de Rotterdamse hebben de naam ‘HYPER’ gekregen en beloven een spektakel van wereldformaat te worden:

“Iedereen die mij kent weet: bij alles wat ik doe, vraag ik het allerbeste van mezelf en mijn team. Vandaar dat ik een thema heb gekozen, ‘HYPER’, waarmee we niet alleen een concert geven maar echt een beleving van de avond maken. Ik wil niet te veel weggeven maar verwacht veel verrassingen, persoonlijke verhalen, gastoptredens en vooral een hele dikke show!”

Bron: Rotterdam Ahoy

