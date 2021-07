Kabinet schroeft versoepelingen terug, evenementen alleen zittend

Het kabinet heeft een aantal versoepelingen teruggedraaid. Evenementen zijn tot en met 13 augustus enkel mogelijk met verplichte zitplaatsen.

Door de rap oplopende coronabesmettingen heeft het kabinet besloten om een aantal van zijn versoepelingen tot en met vrijdag 13 augustus terug te draaien. Dat nieuws kondigde premier Mark Rutte zojuist aan in een persconferentie. Horeca dienen hun deuren om middernacht te sluiten en evenementen zijn enkel mogelijk met verplichte zitplaatsen, om zo de anderhalve meter afstand tussen bezoekers te garanderen. Meerdaagse evenementen, zoals festivals, zijn tot en met 13 augustus niet toegestaan. De maatregelen gaan zaterdagochtend al van start.

Hoeveel publiek naar binnen mag bij evenementen, is afhankelijk van het Testen voor Toegang. Wanneer hier gebruik van wordt gemaakt, mogen evenementen de anderhalve meter afstand loslaten en twee derde van de totale capaciteit verwelkomen. Wel dienen bezoekers nog altijd een vaste eigen zitplaats te hebben. Wanneer organisatoren er voor kiezen om geen gebruik te maken van Testen voor Toegang, dan blijft de anderhalve meter afstand gehandhaafd en zou er van ongeveer een derde van de totale capaciteit gebruikgemaakt kunnen worden.

Bron: Rijksoverheid

