The Killers en Bruce Springsteen delen samenwerking

The Killers en Bruce Springsteen hebben de handen ineen geslagen voor een duet. De Amerikaanse band en singer-songwriter deelden woensdag de single ‘Dustland’.

De samenwerking tussen de muzikanten is een nieuwe versie van de Killers-track ‘A Dustland Fairytale’, afkomstig van het in 2008-uitgebrachte album ‘Day & Age’. In de nieuwe uitvoering worden de vocalen door zowel The Killers-frontman Brandon Flowers als Bruce Springsteen verzorgd.

De track verscheen woensdag op de bekende streamingsdiensten en inclusief muziekvideo op het YouTube-kanaal van de uit Las Vegas afkomstige band.

Bron: YouTube

