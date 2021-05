Hans Klok geeft reeks optredens in Griftpark Utrecht

Hans Klok and Friends strijken aankomende zomer in Utrecht neer. De wereldberoemde illusionist en zijn vrienden zijn tussen juli en augustus in het Utrechtse Griftpark te zien.

Hans Klok in zomer 2021 naar Griftpark

Hans Klok komt naar Utrecht! De snelste illusionist ter wereld treedt aankomende zomer tussen 15 juli en 1 augustus op in het Utrechtse Griftpark. Speciaal voor deze productie wordt een grote theatertent opgebouwd. Tijdens de 90-minuten durende shows wordt Klok bijgestaan door verschillende gastacts, waaronder razende motoren in een grote globe, luchtacrobaten, en vele andere internationaal bekroonde acts.

Tickets

De optredens zijn geheel coronaproof, wat tevens betekent dat de beschikbaarheid van kaarten beperkt is door de coronamaatregelen. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Eventim.

Bron: Eventim

