Het Grootste Feestcafé van Nederland keert terug in Ziggo Dome

Het Grootste Feestcafé van Nederland keert terug in de Ziggo Dome. De Amsterdamse concertzaal wordt in februari 2022 omgetoverd tot de grootste feestzaal van Nederland.

Het evenement combineert de beste elementen van après-ski feesten, carnaval en de sfeer van de gezelligste tentfeesten, om bezoekers zo een gegarandeerd dans-, zing- en feestfestijn te bieden. Tijdens de show, die op zaterdag 19 februari 2022 plaatsvindt, wordt het publiek getrakteerd op optredens van het Feestteam en ruim twintig andere feestartiesten. De line-up wordt op een later moment bekengemaakt.

Tickets voor het evenement gaan op vrijdag 28 mei om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

