De Dijk viert 40-jarig jubileum in Ziggo Dome

De Dijk komt naar de Ziggo Dome! De band viert aankomend najaar zijn veertigste verjaardag met een concert in de Amsterdamse zaal.

De Dijk in oktober naar Ziggo Dome

De iconische Nederpopband speelt op vrijdag 1 oktober 2021 zijn allereerste show in de Ziggo Dome. Het concert staat geheel in het teken van de veertigste verjaardag van de groep. Fans kunnen dan ook rekenen op een avond waarbij alle grote hits voorbij komen.

Concertkaarten

Tickets voor de jubileumshow zijn per direct verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

“We hebben nog steeds heel veel plezier”

De groep rond frontman Huub van der Lubbe laat op de site van de Ziggo Dome weten niet te kunnen wachten om het jubileum te vieren: “We hadden in 1981 nooit kunnen bedenken dat we precies veertig jaar later een concert zouden geven in de grootste zaal van Nederland, de Ziggo Dome. Dat de fans ons al zo lang steunen maakt ons dankbaar en trots. We hebben nog steeds heel veel plezier in het live spelen en kunnen dan ook niet wachten om op 1 oktober onze verjaardag te vieren met alle ‘vrienden en vriendinnen’ van De Dijk en alle liedjes die ons dierbaar zijn.”

Bron: Ziggo Dome

Foutje gezien? Mail de redactie.​