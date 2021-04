Gemeente Breda geeft geen vergunning voor 538 Oranjedag

De 538 Oranjedag in Breda gaat niet door. De gemeente heeft wegens veiligheidsredenen besloten om het Koningsdagevenement te annuleren.

Het omstreden evenement 538 Oranjedag is definitief geannuleerd. Het Koningsdagfeest, dat als Fieldlab testevenement zou fungeren, krijgt wegens veiligheidsredenen geen vergunning van de gemeente Breda. Het door Radio 538 georganiseerde evenement had 10.000 tickets verkocht. Kaartkopers krijgen het volledige bedrag teruggestort.

Coco Hermans, Radio Director van 538, laat in een reactie weten dat de zender op zoek gaat naar een alternatieve manier om Koningsdag met zijn luisteraars te kunnen vieren: “Met ‘538 Oranjedag’ wilde 538 als Fieldlab-evenement bijdragen aan de organisatie van veilige en verantwoorde events in de toekomst. We gaan er alles aan doen om samen met de 538-dj’s en artiesten alsnog op 27 april het Koningsdaggevoel bij 17 miljoen mensen thuis te brengen. Want Koningsdag = 538.”

