Danny Vera eind 2021 naar Ziggo Dome

Danny Vera geeft eind 2021 zijn grootste concert tot nu toe. De Zeeuwse zanger staat in december op het podium van de Ziggo Dome.

Vera betreedt het Amsterdamse podium op vrijdag 24 december. De zanger kan niet wachten om zijn grootste show tot nu toe te spelen, zo laat hij weten in een persbericht: “Na zo’n ongelofelijk raar jaar, ben ik blij aan te mogen kondigen dat ik mijn grootste show ooit ga doen in de Ziggo Dome op 24 december 2021. Spannend, maar ik kan niet wachten om weer op een podium te staan en voor jullie een geweldige show te spelen, ik hoop jullie daar te zien!”

Tickets voor de show gaan op vrijdag 16 april 2021 om 10:00 uur in de verkoop. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

