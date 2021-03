5 Seconds of Summer geeft volgend jaar twee concerten in Nederland! De band staat in april 2022 in AFAS Live en de RTM Stage van Rotterdam Ahoy.

5 Seconds of Summer naar AFAS Live en Ahoy

Het concert in AFAS Live stond oorspronkelijk voor 22 april 2021 op de planning. Door de nog altijd aanhoudende coronacrisis is echter besloten om het concert te verplaatsen. De Australische band komt op 19 april 2022 alsnog naar de Amsterdamse concertzaal om de show in te halen. Reeds gekochte tickets blijven gewoon geldig voor de nieuwe datum.

Daarnaast heeft de groep een extra concert in Nederland aangekondigd. 5SOS komt op 22 april 2022 ook naar Rotterdam voor een concert in de RTM Stage van Rotterdam Ahoy.

Concertkaarten

Tickets voor het extra concert in Rotterdam gaan op vrijdag 26 maart in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: MOJO

