Queen en Adam Lambert verplaatsen Ziggo Dome-shows naar 2022

Queen en Adam Lambert in 2022 naar Ziggo Dome

De iconische band en zanger Adam Lambert zouden oorspronkelijk op 29 en 30 mei 2020 al concerten in de Ziggo Dome spelen. Door de coronacrisis werd destijds echter besloten om de shows een jaar te verplaatsen, naar 29 en 30 mei 2021. Door de nog altijd aanhoudende coronapandemie lijken ook die data echter niet haalbaar.

Queen en Lambert hebben inmiddels besloten om hun ‘The Rhapsody Tour’ opnieuw een jaar uit te stellen. Ook de concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome hebben een nieuwe datum gekregen: vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli 2022. Reeds gekochte tickets blijven gewoon geldig voor de nieuwe data, zo meldt de Ziggo Dome op zijn website.

We hebben bericht ontvangen van @mojoconcerts waarin zij laten weten dat Queen+Adam Lambert, dat op 29&30 mei '21 zou plaatsvinden,wordt verplaatst naar 1&2 jul '22. Gekochte kaarten blijven geldig, kaartkopers ontvangen een mail met alle info. Meer info? https://t.co/EeoTeS5Sf1 pic.twitter.com/Db3aDkd2Nv — Ziggo Dome (@ZiggoDome) February 10, 2021

Bron: Ziggo Dome

