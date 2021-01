Kabinet komt met garantiefonds voor evenementenbranche

Goed nieuws voor de evenementenbranche. Het demissionaire kabinet komt met een garantiefonds van zeker 300 miljoen euro om de sector tegemoet te komen.

Steun voor evenementenbranche

Met de tegemoetkoming kunnen organisatoren van festivals en andere grote evenementen beginnen met voorbereiden, zonder het risico te lopen om alle kosten kwijt te raken wanneer blijkt dat het evenement geannuleerd moet worden. In dat geval neemt de overheid de kosten op zich.

In de branche wordt overwegend positief gereageerd op het steunfonds. Toch is er verbazing over de startdatum van het garantiefonds. De steun geldt enkel voor evenementen die vanaf 1 juli plaatsvinden, waardoor grote festivals als Pinkpop en Paaspop buiten de boot vallen.

Bron: NU, Rijksoverheid

