Livestream Vrienden van Amstel LIVE trekt geschat 1,7 miljoen kijkers

De digitale editie van Vrienden van Amstel LIVE trok zaterdagavond maar liefst 1,7 miljoen kijkers, zo schat de organisatie van het evenement.

Bierbrouwer Amstel en producent Tribe Company melden dat er in totaal 750.000 gratis tickets zijn bemachtigd. Volgens de organisatoren werd er vervolgens op verschillende apparaten zoals TV’s, smartphones en tablets ingelogd. Met een gemiddelde van 2,3 apparaten per huishouden hebben er naar schatting zo’n 1,7 miljoen mensen gekeken, zo meldt de organisatie.

Met een line-up bestaande uit onder anderen Paul de Munnik, Thomas Acda, Guus Meeuwis, André Hazes en Armin van Buuren bleek de animo voor de gratis livestream groter dan vooraf gedacht. De organisatie besloot daarom vlak voor aanvang om de capaciteit te verhogen, zo meldt Machiel Hofman van producent Tribe Company:

“Vlak voor aanvang was het nog even spannend of de livestream het aantal bezoekers aan zou kunnen doordat op het laatste moment nog zo’n 100.000 mensen een ticket wilden bemachtigen. De animo bleek veel groter dan vooraf werd gedacht, de capaciteit werd kort voor aanvang daarom nog even flink opgeschroefd. Om half acht stond er al een lange rij voor de virtuele deur; vanaf 19.30 uur stroomde de grootste online kroeg vol met 500 mensen per seconde.”

