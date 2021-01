De Vrienden van Amstel LIVE 2021 gaat door als digitale editie

De Vrienden van Amstel LIVE 2021 gaat alsnog door. Het muziekfeest vindt op zaterdag 16 januari digitaal plaats en is via een livestream te volgen.

Vrienden van Amstel LIVE krijgt digitale editie

In de week dat de grootste kroeg van Nederland zijn deuren voor het publiek zou openen, blijft het nu stil in Rotterdam Ahoy. Maar die stilte duurt niet lang! Op zaterdag 16 januari vindt de 23e editie van De Vrienden van Amstel LIVE alsnog plaats in een lege Rotterdam Ahoy.

Bierbrouwer Amstel en producent Tribe Company hebben samen met een waslijst aan artiesten de handen ineen geslagen om het nieuwe jaar alsnog feestelijk te openen, met een twee uur durende livestream. Speciaal voor deze editie is een decor ontwikkeld waar artiesten veilig op 1.5 meter kunnen optreden. Tickets zijn via deze link gratis te bestellen.

De line-up van deze bijzondere editie bestaat uit niemand minder dan: Armin van Buuren, Guus Meeuwis, André Hazes, Snelle, Thomas Acda, Paul de Munnik, Willeke Alberti, Rolf Sanchez, Nick & Simon, Typhoon, Diggy Dex, Suzan & Freek, VanVelzen, Dinand, Maan, Kraantje Pappie, Duncan Laurence, Paul de Leeuw en Jochem Myjer.

Vrienden zijn er voor elkaar, ook in deze rare tijden. Daarom trakteren we jullie samen met de artiesten op De Vrienden van Amstel LiveSTREAM! Aanstaande zaterdag vanaf 19.30 uur. De kaarten zijn gratis en bestel je via https://t.co/aOUFem3yf4. #VVALS #weblijvenvrienden pic.twitter.com/vUShn7wuxG — Vrienden van Amstel (@VriendvanAmstel) January 11, 2021

Bron: Persbericht Amstel

