Nick Cave & The Bad Seeds annuleren Europese tour

Nick Cave & The Bad Seeds hebben hun gehele Europese tour geannuleerd. Ook het concert in de Ziggo Dome gaat niet door.

Nick Cave annuleert Europese tour

De Australische zanger en zijn band The Bad Seeds zien zich door de aanhoudende coronacrisis genoodzaakt om hun Europese tour te schrappen. De groep zou op zondag 11 april 2021 in de Amsterdamse Ziggo Dome staan, maar ook dit concert gaat dus niet door. De Ziggo Dome meldt op haar website dat kaartkopers spoedig een bericht ontvangen met meer informatie over de annulering.

The Nick Cave & The Bad Seeds 2021 UK and European tour has been cancelled. For information on refunds please contact your point of purchase. https://t.co/Sv6pISg4J1 pic.twitter.com/kGbaZYJTH3 — Nick Cave & The Bad Seeds (@nickcave) December 7, 2020

Bron: Ziggo Dome

Foutje gezien? Mail de redactie.​