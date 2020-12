Evenementenbranche luidt noodklok met actie ‘#theshowmustgoon’

De Nederlandse evenementenbranche slaat alarm. De sector maakt zich zorgen over zijn toekomst en vraagt aandacht met de actie ‘#theshowmustgoon’.

Evenementenbranche luidt noodklok

De evenementenbranche vraagt de Nederlandse overheid om actie. De sector heeft door de nog altijd aanhoudende coronacrisis moeite om het hoofd boven water te houden. “Een snelle start van testevents, extra financiële steun, perspectief en een garantiefonds voor de evenementenbranche zijn essentieel. Anders hebben we geen toekomst”, schrijft de sector in een statement.

De actie heeft de naam ‘The Show Must Go On’ gekregen en wordt ondersteund door het Metropole Orkest, dat in samenwerking met DI-RECT zanger Marcel Veenendaal en het ZO! Gospel Choir een cover opnam van het iconische Queen nummer.

“Koudwatervrees van het kabinet is onbegrijpelijk”

De actie is een initiatief van de Alliantie van Evenementenbouwers en het EventPlatform. Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie, geeft uitleg op de website van concertorganisator MOJO: “We begrijpen dat er onder de huidige omstandigheden geen grootschalige evenementen kunnen plaatsvinden, maar niet dat we op korte termijn niet aan de slag kunnen met testevenementen. Met de ontwikkelingen op het gebied van sneltesten is de koudwatervrees van het kabinet onbegrijpelijk. We willen dat de politiek zich realiseert dat evenementen in het voorjaar en de zomer van 2021 niet door zullen gaan als er op korte termijn geen toezeggingen worden gedaan en er geen stappen worden gezet. The show must go on.”

Riemer Rijpkema van EventPlatform vult aan: “De huidige steunmaatregelen van de overheid zijn heel belangrijk voor onze branche. Maar de testevenementen zijn nodig om te voorkomen dat er sprake is van een (indirecte) sluiting van anderhalf tot zelfs twee jaar voor onze branche. Tel daarbij de afbouw van steunmaatregelen, de beperkingen op TOZO en TVL en een Garantiefonds dat nog in ontwikkeling is, en dan begrijp je dat het al lang 5 over 12 is geweest, het water ver over de lippen staat en de branche, opnieuw, alarm slaat.”

