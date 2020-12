Steven Wilson in najaar 2021 naar AFAS Live Amsterdam

Steven Wilson fans opgelet! De artiest komt in het najaar van 2021 naar Amsterdam voor een show in AFAS Live.

Steven Wilson naar AFAS Live

Het concert van Steven Wilson vindt plaats op dinsdag 21 september 2021 en maakt deel uit van zijn ‘The Future Bites Tour’. De tournee is vernoemd naar het gelijknamige album dat begin 2021 uitkomt. Enige tijd geleden moest Wilson zijn tour annuleren wegens corona maatregelen. In het najaar van 2021 hoop de artiest zijn concertreeks opnieuw af te trappen. Het optreden in AFAS Live begint om 20:00 uur.

Concertkaarten

Steven Wilson tickets gaan vrijdag 11 december om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn onder andere te reserveren via Ticketmaster.

Bron: Mojo

