Arch Enemy en Behemoth in najaar 2021 naar Mainstage in Den Bosch

Arch Enemy en Behemoth komen volgend jaar naar Nederland! De metalbands staan in oktober 2021 op het podium van Mainstage in Den Bosch.

Arch Enemy en Behemoth komen op zaterdag 23 oktober 2021 samen naar de Brabantse concertzaal. De groepen komen echter niet alleen naar Den Bosch. De Amerikaanse en Poolse metalbands worden bijgestaan door special guests Carcass en Unto Others, die het voorprogramma van de show verzorgen.

Tickets voor de show zijn inmiddels verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

