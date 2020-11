André Rieu verplaatst nieuwjaarsconcert in Ziggo Dome naar 2022

Slecht nieuws voor fans van André Rieu! De wereldberoemde violist heeft zijn traditionele nieuwjaarsconcert in de Ziggo Dome moeten verplaatsen.

Rieu zou op zaterdag 9 januari 2021 zijn jaarlijkse nieuwsjaarsconcert in de Ziggo Dome geven. Door de aanhoudende coronacrisis kan deze show echter helaas niet doorgaan. De meesterviolist heeft daarom besloten om de show een jaar te verplaatsen. André en zijn Johan Strauss Orkest komen op zaterdag 8 januari 2022 alsnog naar de Amsterdamse concertzaal om het nieuwe jaar op feestelijke wijze in te luiden.

De Ziggo Dome meldt op zijn website dat reeds aangeschafte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Daarnaast zijn er nog altijd kaarten verkrijgbaar via de website van de violist.

We hebben helaas bericht ontvangen van de concertorganisator dat het nieuwjaarsconcert van @andrerieu dat op 9 januari 2021 zou plaatsvinden in de #ZiggoDome is verplaatst naar 8 januari 2022. Kaartkopers ontvangen een mail met informatie over deze verplaatsing. pic.twitter.com/5GOdtTPmqz

— Ziggo Dome (@ZiggoDome) November 19, 2020