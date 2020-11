System of a Down releaset eerste muziek in 15 jaar

System of a Down heeft voor het eerst in vijftien jaar nieuwe muziek uitgebracht. De band deelde vrijdag twee nieuwe singles om thuisland Armenië te steunen.

System of a Down deelt nieuwe singles

Armenië is verwikkeld in een heftig conflict met Azerbeidjan , dat sinds september weer is opgelaaid. De Armeens-Amerikaanse band System of a Down bracht vrijdag de singles ‘Protect The Land’ en ‘Genocidal Humanoidz’ uit om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor zijn thuisland.

“Deze twee nummers, ‘Protect The Land’ en ‘Genocidal Humanoidz’, gaan over een verschrikkelijke en serieuze oorlog die wordt gevoerd tegen onze culturele thuislanden Artsakh en Armenië”, schrijft de band in een statement. “De muziek en teksten spreken voor zich. We hebben jullie nu nodig om je uit te spreken voor Artsakh.”

De singles zijn het eerste nieuwe materiaal van de band sinds de release van album ‘Hypnotize’ in 2005. De opbrengst van de tracks en speciale merchandise gaat naar het Armenia Fund, dat humanitaire, civiele en medische hulp aan Artsakh biedt.

Bron: Persbericht Sony Music

