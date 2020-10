Coronaproof concerten Danny Vera in Ziggo Dome geannuleerd

De ‘coronaproof’ concertreeks van Danny Vera in de Ziggo Dome is geannuleerd. Dat meldt de Amsterdamse concertzaal op zijn website.

Concerten Danny Vera geannuleerd

Vera zou op 12, 14 en 15 november in de Ziggo Dome staan voor een aantal speciale ‘coronaproof’ concerten. Door de verscherpte coronamaatregelen kunnen deze shows echter niet doorgaan. Concertorganisator Friendly Fire deelt een statement op de website van de Ziggo Dome, waarin gemeld wordt dat de concerten geannuleerd zijn.

“Helaas moeten we mededelen dat de speciale coronaproof showreeks van Danny Vera ‘Vera’s Nightclub: Live In The Round’ op 12, 14 en 15 november in de Ziggo Dome is geannuleerd”, schrijft de organisator in het bericht.

“Vanwege de hoge besmettingsaantallen, de nieuwe strengere maatregelen en de routekaart die door de overheid is gepresenteerd is het niet mogelijk om deze shows door te laten gaan. Het is op dit moment lastig te bepalen wanneer deze shows wel weer plaats kunnen vinden, daarom is er besloten om de shows volledig te annuleren. Alle tickethouders ontvangen vandaag een mail met meer informatie over de restitutie van Eventim.”

Helaas hebben we van concertorganisator Friendly Fire bericht gekregen dat de coronaproof concerten van Danny Vera op 12, 14 & 15 november in de #ZiggoDome zijn geannuleerd. Kaartkopers ontvangen vandaag een mail van Eventim met meer informatie over de restitutie. pic.twitter.com/TjYQXcTblW — Ziggo Dome (@ZiggoDome) October 21, 2020

Bron: Ziggo Dome

Foutje gezien? Mail de redactie.​