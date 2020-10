Ziggo Dome-directeur: “Knock-out voor de industrie komt steeds dichterbij”

De culturele sector krijgt het de komende tijd zwaar te verduren en het wordt voor concert- en theaterzalen lastig om te overleven. Dat voorspelt Ziggo Dome-directeur Danny Damman in gesprek met NU.nl.

Ziggo Dome-directeur vreest voor culturele branche

Damman sprak met NU.nl over de verscherpte maatregelen die de overheid dinsdagavond aankondigde in de strijd tegen het coronavirus. De Ziggo Dome-directeur ziet het somber in voor de sector: “We snappen als branche dat de gezondheid belangrijker is, maar als we kijken naar onze eigen situatie, dan wordt het heel lastig. Die knock-out voor de industrie komt steeds dichterbij.”

“Maximaal dertig personen binnen betekent in de praktijk gewoon sluiten. Je schrikt van de maatregelen, maar toch hadden we het ergens verwacht. Dit is een maatregel die we met pijn in ons hart moeten accepteren”, vertelt Damman. “Voor dertig mensen de deuren openen is financieel niet haalbaar, en de kosten gaan ondertussen door. De personeelskosten kunnen we dekken met de NOW-regeling, maar de overige kosten voor bijvoorbeeld de huur gaan wel gewoon door.”

Maatregelen

De overheid kondigde dinsdagavond op een persconferentie verscherpte maatregelen tegen het coronavirus aan. Concert- en theaterzalen mogen als gevolg van de maatregelen per woensdagavond 22:00 uur niet meer dan 30 man binnenlaten. Verschillende poppodia en theaters reageerden bedroefd en bezorgd op het nieuws en veel locaties zien zich genoodzaakt om hun deuren de komende weken dicht te houden.

Bron: NU.nl

