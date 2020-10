Nieuw Major Lazer album eind oktober 2020

‘Music Is The Weapon’, het nieuwe album van Major Lazer, ligt vanaf vrijdag 23 oktober 2020 in de winkel en is de opvolger van ‘Peace Is The Mission‘ uit 2015.

Nieuw Major Lazer album

Op het nieuwe Major Lazer album staat onder andere, de op 10 september uitgebrachte, single ‘Oh My Gawd’. Dit nummer werd in samenwerking met Mr Eazi, Nicki Minaj en de Brits-Nigeriaanse zanger K4MO geproduceerd. Verder zijn eerder uitgebrachte singles Trigger feat. Khalid en Que Calor feat. J. Balvin op de plaat te horen.

Major Lazer

Major Lazer is een bekend muziekproject van producers Diplo, Walshy Fire en Ape Drums. Major Lazer is vooral bekend van hun grote hit ‘Lean On’.

Bron Persbericht

