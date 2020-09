‘Mr. Pinkpop’ Jan Smeets stopt als festivaldirecteur

Jan Smeets stopt als festivaldirecteur van Pinkpop. ‘Mr. Pinkpop’ doet na vijftig jaar een stapje terug.

Jan Smeets houdt het voor gezien als festivaldirecteur van Pinkpop. ‘Mr. Pinkpop’ laat in een persbericht op de website van het festival weten dat hij na vijftig jaar heeft besloten om het stokje over te dragen.

De 51ste editie van Pinkpop kon afgelopen zomer door de aanhoudende coronacrisis niet doorgaan. De 75-jarige Smeets vertelt dat hij tijdens deze vrije zomer goed de tijd heeft genomen om na te denken over zijn toekomst. Mede vanwege gezondheidsklachten heeft de directeur besloten dat het tijd is om af te zwaaien en van zijn vrije tijd te gaan genieten.

Smeets meldt dat zijn ‘vaste team’ gewoon doorgaat met het organiseren van Pinkpop. Het team zal in samenwerking met MOJO, dat medeverantwoordelijk is voor de programmering van het festival, de toekomst van het legendarische evenement waarborgen.

“Ik ben ontzettend trots op alle 2,8 miljoen bezoekers, crew, leveranciers, sponsoren, partners, artiesten, de kijkers thuis en alle Pinkpop baby’s. Zonder jullie had ik van mijn hobby nooit mijn werk kunnen maken”, schrijft Smeets.

‘Mr. Pinkpop’ sluit het statement af met zijn bekende woorden: “Wees lief voor elkaar, blijf je goed insmeren, drink genoeg water, stook geen vuurtjes en loop rustig naar buiten.”

