Waylon kondigt concertreeks in Utrecht aan

Waylon heeft drie nieuwe concerten aangekondigd! De zanger staat aan het einde van het jaar in het Scala Theater in Utrecht.

Waylon drie keer naar Scala Theater

De veertigjarige zanger onthulde het nieuws op zondag middels een post op Instagram. “EIN-DE-LIJK mogen we weer!!!”, schrijft Waylon in het bericht. “We gaan de laatste donkere dagen van het jaar met jullie vieren en dat zullen we op een bijzondere manier doen… Een toast op een allerminst merkwaardig jaar!”

De populaire muzikant betreedt het Utrechtse podium, dat zich in de Jaarbeurs bevindt, op zondag 27, maandag 28 en dinsdag 29 december 2020. De concerten zijn geheel ‘corona-proof’. Eerder kondigde het theater al shows van onder anderen Rob de Nijs, Tino Martin en André Hazes aan.

Concertkaarten

Tickets voor de concerten zijn verkrijgbaar via de website van het Scala Theater.

Bron: Instagram, Scala Theater

