Black Pumas in november 2021 naar AFAS Live

Goed nieuws voor fans van Black Pumas! De Amerikaanse soulband keert in november 2021 terug naar Nederland voor een show in AFAS Live.

Black Pumas gaf tot dusver al zes uitverkochte Nederlandse shows in zalen als Paradiso, TivoliVredenburg en De Oosterpoort. Hoog tijd om het wat groter aan te pakken dus! De psychedelische rockers reizen op vrijdag 19 november 2021 naar Amsterdam voor een concert in AFAS Live. Het voorprogramma bij de show van de Amerikaanse band wordt verzorgd door Seratones.

Tickets voor het concert gaan op vrijdag 18 november om 9:00 uur in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Eventim.

#BlackPumas komt op vrijdag 19 november 2021 naar #AFASLive ! Tickets gaan vrijdag 18 september om 09:00 uur in de verkoop. Meer info via https://t.co/rX6So33WIc pic.twitter.com/EOnJqj8bBi

